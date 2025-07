Da outsider al PSG a stella col Bayern Monaco: così Bradley Barcola potrebbe diventare un top mondiale

Paris Saint-Germain vs Bayern Monaco

Mondiale per Club

Il 22enne ha avuto un ruolo chiave nella super stagione del PSG: ma trasferendosi al Bayern Monaco potrebbe consacrarsi definitivamente.

Il Bayern Monaco ha fatto un'offerta ufficiale per l'ala del Liverpool Luis Diaz all'inizio di questa settimana. L'offerta è stata immediatamente respinta dai Reds, che hanno informato il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, che non hanno alcuna intenzione di vendere il calciatore colombiano.

Il Bayern si trova quindi in una situazione piuttosto complicata. L'acquisto di un'ala sinistra di livello mondiale resta l'obiettivo principale del club bavarese durante la finestra di mercato estiva, ma Diaz sembra non voler fare pressione sul Liverpool chiedendo il trasferimento, mentre Nico Williams è più interessato a raggiungere il suo compagno di nazionale Lamine Yamal al Barcellona, a patto che i catalani risolvano i problemi di tesseramento.

Ma il Bayern è anche interessato a Bradley Barcola. Il Paris Saint-Germain continua a insistere che il calciatore francese non è in vendita, mentre dall'entourage del calciatore trapela che il ragazzo è felice al Parco dei Principi. Ma per quanto tempo ancora? Perché Barcola sta assumendo sempre più il ruolo di outsider della formidabile linea d'attacco del PSG...