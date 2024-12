Il centrocampista torna al centro sportivo della Fiorentina dopo il malore dello scorso inizio dicembre e l'operazione al cuore.

Edoardo Bove rientra al Viola Park. Dopo la grande paura in seguito al malore di inizio dicembre, il centrocampista della Fiorentina in prestito dalla Roma è tornato a far visita ai compagni di squadra.

Accolto con tutto l'affetto possibile, Bove ha salutato i calciatori della Fiorentina impegnati nell'allenamento di giornata.