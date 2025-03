Bournemouth-Manchester City di FA Cup, dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Bournemouth e Manchester City si sfidano nei quarti di finale di FA Cup: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Bournemouth e Manchester City si sfidano nei quarti di finale di FA Cup.

Le Cherries, entrate in gioco al terzo turno, hanno battuto il West Bromwich con un roboante 5-1, prima di imporsi per 2-0 in casa dell'Everton al round seguente. Agli ottavi di finale, invece, ci sono voluti i calci di rigore per avere la meglio del Wolverhampton ed entrare tra le prime otto del torneo.

Il City, invece, ha eliminato nell'ordine il Salford City (travolto 8-0), il Leyton Orient (piegato 2-1 a fatica) e il Plymouth, superato con un agevole 3-1.

Tutto su Bournemouth-Manchester City: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.