Botta e risposta a distanza tra Michail Antonio e Roy Keane: "Mentalità da dinosauro"

L'attaccante del West Ham replica alla leggenda dello United che l'aveva accusato di dedicare troppe energie e tempo ai podcast e non al calcio.

Vivace scambio di vedute tra Roy Keane e Michail Antonio per quanto riguarda gli interessi della vita di un giocatore al di fuori del rettangolo verde.

L'ex leggenda del Manchester United ha parlato a 'Stick to the Football' criticando quei giocatori che gestiscono un podcast - evidente riferimento ad Antonio - il quale può rappresentare una fonte di distrazione, soprattutto quando i risultati in campo non arrivano.

Antonio, attaccante del West Ham, co-conduce il podcast sul calcio della BBC Sounds Footballer da dicembre 2021, inizialmente insieme all'attaccante del Newcastle Callum Wilson e ora con il capitano del Fulham Tom Cairney. In tal senso, la replica del interessato a Keane non si è fatta attendere.