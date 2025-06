Botafogo-Seattle Sounders dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Botafogo affronta il Seattle Sounders nel Gruppo B del Mondiale per Club: le info su formazioni e su come vedere la gara in diretta tv e streaming.

Mondiale del Club al via con la prima giornata della fase a gruppi: nel girone B tocca a Botafogo e Seattle Sounders scendere in campo. Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte Gruppo di ferro per entrambe, sorteggiate con due big europee come PSG e Atletico Madrid: decisamente complicato l'obiettivo degli ottavi di finale, specialmente per chi uscirà sconfitta da questa sfida. I brasiliani si sono qualificati al torneo in terra statunitense grazie al successo nella Copa Libertadores del 2024, mentre gli americani hanno potuto contare sulla vittoria della CONCACAF Champions Cup del 2022. L'articolo prosegue qui sotto Di seguito tutto quello che serve sapere su Botafogo-Seattle Sounders: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.