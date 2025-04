Borussia Dortmund-Barcellona, Szczesny è l'eroe della qualificazione: prova da idolo

Barcellona annichilito, ma Szczesny ha giocato per undici: parate su tutti, ha mandato un chiaro messaggio alla società.

Mettiamo subito le mani avanti, evitando l'appunto sul rigore causato. Sì, Wojciech Szczęsny, portiere del Barcellona ed ex Juventus, ha steso Gross dopo dieci minuti permettendo a Guirassy di segnare l'1-0 del Dortmund. Eppure, nonostante l'episodio in cui il polacco del resto avrebbe potuto far ben poco, il migliore in campo è proprio lui. Di gran lunga.

Caduto, non per colpa sua ma per la bella imbucata che ha trovato Gross, Szczęsny si è rialzato così velocemente da far girare la testa, respingendo ogni singola conclusione del Borussia Dortmund, dopo tra l'altro averlo fatto anche prima dell'1-0. Impenetrabile, un muro che ha più volte detto no ai giocatori tedeschi, in una prima frazione che sarebbe potuta tranquillamente finire 4-0.

Adeyemi, lo stesso Guirassy (autore del 2-0 e infine del tris che ha dato nuove speranze al Borussia Dortmund nella ripresa), Beier e Bansebaini ci hanno provato in tutti i modi e da diverse angolazioni ma Szczesny è stato sia attento con parate da routine, sia con enormi riflessi che hanno lasciato insoddisfatto il muro giallo del Borussia Dortmund.