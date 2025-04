Cosa serve al Dortmund per andare in semifinale? I risultati per eliminare il Barcellona dalla Champions

Borussia Dortmund vs Barcellona

Dopo la pesante sconfitta dell'andata, il Borussia Dortmund ha sbloccato subito il risultato nella partita di ritorno contro il Barcellona.

Il Barcellona è già in semifinale di Champions League? Quando si parla di calcio e di partite andata/ritorno non c'è mai niente di scontato.

Anche dopo il 4-0 dell'andata, infatti, la squadra blaugrana non può dormire sonni tranquilli, soprattutto vista la rete subita nei primi minuti della sfida di ritorno in terra tedesca, nella casa del Borussia Dortmund.

Ovviamente il Barcellona è favoritissimo per approdare in semifinale, ma il Dortmund vuole sognare: cosa serve, dunque, per andare oltre i quarti e continuare a giocare la Champions League 2024/2025?