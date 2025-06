Entro domenica l'Inter chiuderà per Ange-Yoan Bonny, poi visite mediche e firma ad inizio settimana: al Parma 24 milioni totali.

L'Inter sta per abbracciare Ange-Yoan Bonny.

Gli ultimi dettagli della trattativa tra i nerazzurri ed il Parma sembrano uno scoglio facilmente superabile, a tal punto da rendere potenzialmente addirittura arruolabile l'attaccante per l'eventuale quarto del Mondiale per Club.

La Gazzetta dello Sport assicura come l'affare sia in chiusura, con Chivu pronto ad accogliere in rosa colui che ha già allenato durante i mesi in Emilia.