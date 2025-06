Bonny entro domenica, poi l’assalto a Hojlund: il piano Inter per l’attacco e il futuro di Esposito Calciomercato Serie A Inter

Lavori in corso in casa Inter per rinforzare l’attacco: in arrivo Bonny dal Parma, poi i nerazzurri daranno l’assalto a Hojlund del Manchester United.