Bonaventura può cambiare di nuovo ruolo: l'ipotesi per Fiorentina-Atalanta

Spunta una nuova ipotesi sulla posizione di Bonaventura, che potrebbe lasciare spazio a Beltran dietro Belotti.

Un altro cambio di ruolo per Giacomo Bonaventura? Il giocatore viola, d'altronde, è da sempre un vero e proprio jolly in grado di calcare praticamente tutte le zolle dalla metà campo in su.

Interno di centrocampo, mezzala, esterno, trequartista: Bonaventura in carriera ha giocato un po' dappertutto.

Ora, alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta, Italiano starebbe pensando di cambiare di nuovo ruolo a Bonaventura. Ma dove giocherebbe?