Bologna-Verona 2-0, cronaca, tabellino e voti: Fabbian e Freuler spingono i rossoblù al quarto posto

La squadra di Thiago Motta regola il Verona con un goal per tempo: Fabbian e Freuler firmano il provvisorio sorpasso all'Atalanta.

Una vittoria netta, meritata, per continuare a sognare. Il Bologna batte 2-0 il Verona davanti al pubblico di casa e, seppur con due partite in più, supera l'Atalanta al quarto posto in classifica che mette in palio il pass per la fase a gironi della prossima Champions League.

I rossoblù prendono in mano da subito le redini del match in un primo tempo segnato dal problema alla caviglia occorso all'arbitro Abisso (sostituito dal quarto uomo Camplone) e al 27' rompono l'equilibrio grazie al blitz sottoporta di Fabbian che apre la prima breccia nel muro veronese.

La ripresa segue di fatto lo stesso copione, anche se a indirizzare definitivamente il match è la sliding doors del 65': il Verona, su uscita avventata di Skorupski, va a centimetri dal pareggio con Noslin. Sul ribaltamento di fronte, però, la squadra di Thiago Motta la chiude: ennesimo spunto di un sontuoso Fabbian e assist per il 2-0 di Freuler che mette il lucchetto alla partita. Nel finale sale in cattedra anche Skorupski, bravo ad evitare un finale palpitante con un intervento super su Henry.