Bologna-Udinese dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Udinese sulla strada del Bologna nel 34° turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della sfida.

Obiettivi diversi per Bologna e Udinese, a confronto nel 34° turno di Serie A: i felsinei hanno messo nel mirino all'approdo alla prossima Champions League, i friulani devono fare punti per portare a casa una sofferta salvezza.

Sfida tra due ex campioni in panchina: da una parte Thiago Motta, dall'altra Fabio Cannavaro che ha da poco preso il posto dell'esonerato Gabriele Cioffi.

Il Bologna è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare di Serie A contro l’Udinese (2V, 5N), perdendo tuttavia la più recente, nell’incontro d’andata di questo campionato (0-3 il 30 dicembre 2023). I friulani possono vincere entrambe le sfide stagionali contro gli emiliani nella competizione per la prima volta dal 2017/18.

L’Udinese ha ottenuto 16 punti nelle 16 trasferte giocate in questa Serie A (3V, 7N, 6P), più di ogni altra squadra attualmente nelle ultime otto posizioni in classifica.

Qui troverete tutte le info su Bologna-Udinese: dalle formazioni che scenderanno in campo alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.