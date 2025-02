Bologna-Torino 3-2, pagelle e tabellino: Ndoye (doppietta) risponde a Vlasic e Elmas, poi nel finale è decisiva l'autorete di Biraghi

Il Torino ribalta il goal di Ndoye grazie agli squilli di Vlasic e Elmas, ma nel finale segna ancora Ndoye prima dell'incredibile autorete di Biraghi.

Il Bologna strappa una vittoria pesantissima al Dall'Ara contro il Torino, che rilancia prepotentemente le ambizioni da Champions League della formazione di Vincenzo Italiano. I rossoblù piegano 3-2 i granata, finiti al tappeto nel modo più sfortunato possibile proprio al 90' e al culmine di una partita davvero rocambolesca. I rossoblù, in attesa delle partite delle altre avversarie, si portano provvisoriamente a -4 dal quarto posto.

Prima frazione che si gioca su ritmi altissimi e, nella fattispecie, è il Bologna a premere subito sull'acceleratore: Fabbri assegna un calcio di rigore ai padroni di casa quando, al culmine di una strepitosa azione corale, Ndoye finisce giù in area dopo l'incrocio di gambe con Linetty. Il direttore di gara, però, viene richiamato al VAR a rivedere le immagini e dopo l'on-field review ritorna sui suoi passi: è infatti Ndoye, nell'incrocio, a colpire Linetty. Appuntamento con il vantaggio solamente rimandato perché allo scoccare del 20' il Bologna stappa la partita e lo fa grazie ad un altro strappo vincente dello stesso Ndoye che si infila nel corridoio illuminato da Pobega e con un tocco morbido infila Milinkovic-Savic in uscita. Nel segmento finale che precede l'intervallo, però, è il Torino ad alzare i giri del motore e la difesa del Bologna si fa cogliere impreparata in un paio di frangenti. Adams grazia i rossoblù cercando un improbabile ed impreciso assist per Karamoh. Sul tentativo seguente, invece, fa tutto bene Maripan che propizia il blitz vincente di Vlasic, autore dell'1-1 prima del break.

Le emozioni condiscono anche la ripresa, da subito scoppiettante: il Bologna invoca un altro rigore per presunto atterramento di Castro, ma per Fabbri è tutto regolare. Sul versante opposto, invece, la mossa vincente è quella di Vanoli: il tecnico del Toro inserisce Elmas che dopo appena tre minuti si inventa un goal capolavoro: tunnel a eludere Beukema e colpo sotto sull'uscita di Skorupski. Il Torino ribalta tutto, dunque, ma è uno scenario puramente illusorio: passano cinque minuti e infatti Casadei rovina tutto franando addosso a Pobega in area di rigore. Questa volta non esistono dubbi: è penalty per i padroni di casa e dagli undici metri Ndoye firma il 2-2. Lo spicchio finale di gara non regala grossi sussulti ma il colpo di scena finale arriva al 90': Castro gioca una palla nell'area del Torino che viene spedita in porta dalla goffa e clamorosa autorete di Biraghi che fa esplodere il Dall'Ara.