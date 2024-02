Bologna-Sassuolo, è autogoal di Viti e non goal di Zirkzee: il perché della decisione

In un primo momento la rete dell'1-1 bolognese è stata assegnata all'olandese: in realtà, però, si tratta di un'autorete del difensore neroverde.

Joshua Zirkzee non segna al Dall'Ara ormai più di due mesi: era il 27 settembre, il Bologna batteva per 2-0 il Torino e il secondo goal era proprio del centravanti olandese.

Da lì, un lungo digiuno casalingo. Zirkzee è andato a segno in trasferta, ma non ha più trovato la rete in casa con la maglia del Bologna. Una secca di goal che si è prolungata anche questa sera, anche se tutto pareva far presupporre il contrario.

Il momentaneo 1-1 del Bologna contro il Sassuolo, dopo lo 0-1 neroverde con Thorstvedt, sembrava essere stato realizzato da lui. Solo che, in un secondo momento, la segnatura è stata considerata autorete di Viti.