La partita tra Milan e Bologna non si giocherà il 26 ottobre, ma bensì solamente nei prossimi mesi: non è ancora chiaro quando potrà essere disputata.

Bologna-Milan non si gioca sabato 16 ottobre. La decisione di rinviare ufficialmente la partita del nono turno causa maltempo è arrivata ora definitivamente dopo un giorno di dubbi in seguito all'iniziale annuncio della città emiliana.

Nonostante Lega e Milan spingessero per giocare, a Bologna o in un altro stadio, alla fine la società rossoblù non ha accettato il cambio di campo, mentre il sindaco del capoluogo ha vietato le porte chiuse al Dall'Ara.

Per questo motivo, tra i problemi per l'eventuale spostamento a Empoli e Como e i no da parte di Bologna e primo cittadino, alla fine la partita tra Milan e rossoblù non potrà essere disputata a breve.