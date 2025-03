Bologna-Lazio dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Bologna e Lazio si affrontano nella gara valida per la 29ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Una sfida dal forte profumo d’Europa quella che va in scena tra Bologna e Lazio in questo 29° turno di campionato.

La formazione rossoblù si presenta a questa giornata da sesta in classifica con 50 punti, uno in meno proprio rispetto alla Lazio che a sua volta è staccaya di una sola lunghezza dalla Juventus quarta. In palio dunque ci sono punti preziosissimi per le ambizioni europee di entrambe le squadre.

Ottimo momento di forma quello attraversato dal Bologna: la formazione di Italiano ha vinto le ultime tre partite di campionato contro Milan, Cagliari e Verona, curiosamente tutte e tre con lo stesso punteggio (2-1). Tre pareggi (l’ultimo contro l’Udinese) nelle ultime quattro partite invece per la Lazio, con la squadra di Baroni chiamata a tornare al successo.

Tutte le info su Bologna-Lazio: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.