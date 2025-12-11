Bologna-Juventus probabili formazioni, gioca Openda o David? Le ultime su Immobile, Castro e la difesa bianconera

Big match d'alta classifica a Bologna, dove i rossoblù di Italiano ospitano la Juventus di Spalletti. Dopo il successo per 2-0 contro il Pafos, arrivato in seguito al cambiamento della difesa da tre a quattro elementi, i bianconeri confermeranno nuovamente i tre dietro, in attesa di una possibile svolta dopo il recupero a tempo pieno di Bremer.

"Spero di arrivare a una quadra definitiva quando avrò un difensore centrale di piede di destro" ha dichiarato Spalletti. "Perché altrimenti si limita troppo la squadra nelle uscite con Kelly a destra e Koopmeiners a sinistra. Come stasera va bene ma poi hai due terzini che concedono. Ci stiamo pensando, ci stiamo lavorando, ma questo 4-2-3-1 è qualcosa che anche io vorrei sviluppare e mettere in campo".

Nel Bologna, invece, i dubbi riguardano come di consueto l'attacco, con alcuni cambi dopo la partita di Europa League vinta giovedì in rimonta contro il Celta Vigo.