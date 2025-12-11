Pubblicità
Bologna-Juventus probabili formazioni, gioca Openda o David? Le ultime su Immobile, Castro e la difesa bianconera

Domenica sera il Bologna ospita la Juventus per una delle partite più interessanti del weekend, ancora fuori Skorupski da una parte e Vlahovic dall'altra.

Big match d'alta classifica a Bologna, dove i rossoblù di Italiano ospitano la Juventus di Spalletti. Dopo il successo per 2-0 contro il Pafos, arrivato in seguito al cambiamento della difesa da tre a quattro elementi, i bianconeri confermeranno nuovamente i tre dietro, in attesa di una possibile svolta dopo il recupero a tempo pieno di Bremer. 

"Spero di arrivare a una quadra definitiva quando avrò un difensore centrale di piede di destro" ha dichiarato Spalletti. "Perché altrimenti si limita troppo la squadra nelle uscite con Kelly a destra e Koopmeiners a sinistra. Come stasera va bene ma poi hai due terzini che concedono. Ci stiamo pensando, ci stiamo lavorando, ma questo 4-2-3-1 è qualcosa che anche io vorrei sviluppare e mettere in campo". 

Nel Bologna, invece, i dubbi riguardano come di consueto l'attacco, con alcuni cambi dopo la partita di Europa League vinta giovedì in rimonta contro il Celta Vigo.

  • BOLOGNA–JUVENTUS, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL BOLOGNA

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Cambiaghi, Odgaard, Orsolini; Castro. All. Italiano

    Squalificati: Holm | Indisponibili: Casale, Freuler, Skorupski, Vitik

    Ballottaggi: Zortea 55%-Holm 45%, Moro 55%-Ferguson 45%, Cambiaghi 55%-Bernardeschi 45%, Castro 55%-Immobile 45% 

  • BOLOGNA–JUVENTUS, LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVE

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Gatti, Milik, Pinsoglio, Vlahovic

    Ballottaggi: Conceicao 55%-Zhegrova 45%, David 55%-Openda 45%

  • DOVE VEDERE BOLOGNA-JUVENTUS IN TV

    • DAZN
    • DAZN 1 (canale 214 Sky)

    Bologna-Juventus si può vedere in diretta tv su DAZN, mentre non è prevista un live gratis e in chiaro per tutti.

    Oltre all'app e al sito di DAZN, la partita tra Bologna e Juventus è visibile anche su Sky, a patto di aver attivato l'offerta Zona DAZN per seguire le gare di Serie A anche attraverso il satellite.

