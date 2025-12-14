Bologna-Juventus, Heggem espulso: salta l'Inter in Supercoppa o il Sassuolo in campionato? Come funziona

"Un calciatore/tecnico espulso nella giornata precedente l’inizio della Supercoppa o con una sanzione residua, sconterà la squalifica o il residuo della stessa nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa".

Il regolamento pubblicato dalla Lega Serie A è chiarissimo in questo senso: Heggem, espulso nella partita tra Bologna e Juventus, non ci sarà per la partita successiva alla conclusione della Supercoppa.

Dunque, in caso di vittoria contro l'Inter in semifinale, Heggem potrà giocare anche la finale del torneo saudita a cui partecipano anche Napoli e MIlan.