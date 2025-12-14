Getty Images Sport
Bologna-Juventus, Heggem espulso: salta l'Inter in Supercoppa o il Sassuolo in campionato? Come funziona
HEGGEM ESPULSO: SALTA INTER O SASSUOLO?
Dopo l'espulsione di Bologna-Juventus, Heggem non giocherà contro il Sassuolo. Significa che il difensore potrà essere a disposizione di Italiano per la trasferta saudita in cui la sua squadra giocherà la Supercoppa Italiana in virtù della Coppa Italia conquistata lo scorso anno.
Da regolamento, infatti, i giocatori espulsi o diffidati e ammoniti prima della Supercoppa Italiana, saltano direttamente la partita successiva al torneo, ovvero il match del 16esimo turno contro il Sassuolo di Fabio Grosso.
IL REGOLAMENTO PER LE ESPULSIONI
"Un calciatore/tecnico espulso nella giornata precedente l’inizio della Supercoppa o con una sanzione residua, sconterà la squalifica o il residuo della stessa nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa".
Il regolamento pubblicato dalla Lega Serie A è chiarissimo in questo senso: Heggem, espulso nella partita tra Bologna e Juventus, non ci sarà per la partita successiva alla conclusione della Supercoppa.
Dunque, in caso di vittoria contro l'Inter in semifinale, Heggem potrà giocare anche la finale del torneo saudita a cui partecipano anche Napoli e MIlan.
I DIFFIDATI DEL BOLOGNA
Da regolamento, inoltre, i diffidati di Serie A che vengono ammoniti in Supercoppa saltano la partita successiva di campionato, dunque non la finale.
Miranda è entrato in diffida dopo il giallo subito contro la Juventus, quindi qualora dovesse essere ammonito in semifinale di Supercoppa saltererebbe il Sassuolo come il compagno Heggem.
Cambiaghi si trova invece a tre ammonizioni, dunque l'eventuale squalifica arriverebbe in seguito a due gialli subiti nella semifinale e nella finale di Supercoppa Italiana.
"Un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in semifinale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa" si legge nel regolamento.
