Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Bologna FC 1909 v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Bologna-Juventus, Heggem espulso: salta l'Inter in Supercoppa o il Sassuolo in campionato? Come funziona

Il regolamento per le squalifiche pre-Supercoppa Italiana, di scena a pochi giorni dopo Bologna-Juventus: la Lega ha svelato come funzioni per diffidati e giocatori colpiti da cartellino rosso.

Pubblicità

  • HEGGEM ESPULSO: SALTA INTER O SASSUOLO?

    Dopo l'espulsione di Bologna-Juventus, Heggem non giocherà contro il Sassuolo. Significa che il difensore potrà essere a disposizione di Italiano per la trasferta saudita in cui la sua squadra giocherà la Supercoppa Italiana in virtù della Coppa Italia conquistata lo scorso anno.

    Da regolamento, infatti, i giocatori espulsi o diffidati e ammoniti prima della Supercoppa Italiana, saltano direttamente la partita successiva al torneo, ovvero il match del 16esimo turno contro il Sassuolo di Fabio Grosso.

    • Pubblicità

  • IL REGOLAMENTO PER LE ESPULSIONI

    "Un calciatore/tecnico espulso nella giornata precedente l’inizio della Supercoppa o con una sanzione residua, sconterà la squalifica o il residuo della stessa nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa".

    Il regolamento pubblicato dalla Lega Serie A è chiarissimo in questo senso: Heggem, espulso nella partita tra Bologna e Juventus, non ci sarà per la partita successiva alla conclusione della Supercoppa.

    Dunque, in caso di vittoria contro l'Inter in semifinale, Heggem potrà giocare anche la finale del torneo saudita a cui partecipano anche Napoli e MIlan.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I DIFFIDATI DEL BOLOGNA

    Da regolamento, inoltre, i diffidati di Serie A che vengono ammoniti in Supercoppa saltano la partita successiva di campionato, dunque non la finale.

    Miranda è entrato in diffida dopo il giallo subito contro la Juventus, quindi qualora dovesse essere ammonito in semifinale di Supercoppa saltererebbe il Sassuolo come il compagno Heggem.

    Cambiaghi si trova invece a tre ammonizioni, dunque l'eventuale squalifica arriverebbe in seguito a due gialli subiti nella semifinale e nella finale di Supercoppa Italiana.

    "Un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in semifinale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa" si legge nel regolamento.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Supercoppa di Lega
Bologna crest
Bologna
BOL
Inter crest
Inter
INT
0