Bologna-Juventus è uno spareggio per la Champions col 'fantasma' di Thiago Motta e un tabù da sfatare

Bologna vs Juventus

Thiago Motta non tornerà al 'Dall'Ara' da allenatore della Juventus, il Bologna spera di interrompere un digiuno lungo 27 anni.

Spareggio. Termine spesso abusato nel mondo del calcio quando si affrontano due squadre in lotta per lo stesso obiettivo.

Difficile però definire in altro modo Bologna-Juventus, posticipo domenicale che arriva alla quart'ultima giornata con un solo punto di distanza in classifica.

La squadra di Italiano sogna di centrare la qualificazione alla prossima Champions League per la seconda stagione consecutiva, mentre i bianconeri non possono assolutamente restarne fuori per motivi sportivi e finanziari.

Un vero e proprio spareggio, appunto, che offre peraltro tanti temi: dal fantasma di Thiago Motta, che aleggerà sul 'Dall'Ara', al tabù che il Bologna vuole sfatare dopo ben 27 anni.