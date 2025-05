Bologna-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Bologna vs Juventus

Scontro diretto per il quarto posto tra Bologna e Juventus: tutte le info sulla partita, le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Scontro da brividi con vista Champions al 'Dall'Ara', dove il Bologna ospita la Juventus nella 35sima giornata di Serie A.

I bianconeri sono tornati al quarto posto dopo la vittoria casalinga contro il Monza all'ultimo turno, mentre la squadra di Italiano è stata fermata sullo 0-0 dall'Udinese ed è quinta con un solo punto di distacco.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Bologna-Juventus: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.