Bologna-Juventus dal sapore speciale per Thiago Motta: una notte di festa contro il suo possibile futuro

Il tecnico dei felsinei, dopo aver conquistato il pass Champions, sfida quella che dalla prossima stagione potrebbe essere la sua nuova squadra.

Bologna-Juventus è destinata a finire agli archivi come una partita ininfluente, in termini di obiettivi, in questa penultima giornata del campionato di Serie A.

Entrambe le squadre, infatti, hanno raggiunto i rispettivi obiettivi: i felsinei hanno centrato una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League, vetrina riconquistata anche dai bianconeri, capaci di mettere le mani anche sulla Coppa Italia.

Non sarà invece una sfida banale per quanto riguarda la caldissima e molto chiacchierata questione allenatori. Se da un lato Bologna-Juve segnerà l'esordio in panchina di Paolo Montero, chiamato a sostituire Massimiliano Allegri sino al termine della stagione, dall'altro i riflettori saranno inevitabilmente puntati su Thiago Motta.