Bologna-Italiano, rinnovo o addio? Giornata decisiva per il futuro dell'allenatore: è la prima scelta per la panchina del Milan, Inter alla finestra se parte Inzaghi

Incontro oggi per definire il futuro: prolungamento o separazione. Italiano è la prima scelta del Milan, mentre l'Inter osserva per il post Inzaghi.

La giornata di oggi sarà cruciale per il futuro di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna e di conseguenza per l’effetto domino che riguarda molte squadre di Serie A.

L’incontro tra il tecnico e la dirigenza rossoblù potrebbe sancire l’accordo per il rinnovo del contratto, ma la trattativa non è ancora chiusa, e una separazione dopo appena un anno non è da escludere.

Se da una parte il Bologna punta a confermare l’allenatore, dall’altra le sirene del mercato, con il Milan particolarmente in pressione e l’Inter che monitora la situazione, potrebbero cambiare gli equilibri.

Tuttavia, la volontà di entrambe le parti sembra essere quella di proseguire insieme: nelle prossimo ore, le parti si ritroveranno per provare a trovare la quadra e definire la situazione, in un senso o nell’altro.