Bologna, l'infortunio di Zirkzee è serio: c'è lesione

L'olandese si è fatto male nel corso della ripresa di Bologna-Inter: tornerà in campo tra circa un mese.

Arriva una pessima notizia per il Bologna, reduce dal k.o. andato in scena al 'Dall'Ara' contro l'Inter: è proprio in questa occasione che si è infortunato Joshua Zirkzee.

L'attaccante olandese (che non potrà rispondere alla convocazione della propria nazionale) aveva lasciato il campo al 79', sostituito con il giovanissimo Santiago Castro (all'esordio in rossoblù).

Una tegola non da poco per Thiago Motta che, quantomeno, potrà sfruttare la prossima sosta dedicata alle nazionali per recuperare al meglio Zirkzee.