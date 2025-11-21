Bologna fra rientro di Immobile e sogno a occhi aperti: vittoria e Udine e primato

Sognare si può. In casa Bologna, anzi, è diventato un obbligo. La squadra di Vincenzo Italiano inaugurerà la giornata numero 12 di Serie A rendendo visita all’Udinese.
Una chance, per i rossoblu, di dimostrare ancora una volta la propria maturità e, soprattutto, di poter agganciare, anche solo temporaneamente, il primo posto in campionato.
È un periodo d’oro per Orsolini e compagni, che non perdono da 10 gare ufficiali, con 5 vittorie e 5 pareggi. Il Bologna, inoltre, non subisce goal da 269 minuti: l’ultimo preso è quello di Bernabè nel derby di Parma vinto lo scorso 2 novembre.
Ma le buone notizie, per Italiano, non finiscono qui.