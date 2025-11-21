Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Parma Calcio 1913 v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Bologna fra rientro di Immobile e sogno a occhi aperti: vittoria e Udine e primato

La gara contro l’Udinese apre la dodicesima giornata di Serie A: con una vittoria, il Bologna di Italiano può essere primo.

Pubblicità

Sognare si può. In casa Bologna, anzi, è diventato un obbligo. La squadra di Vincenzo Italiano inaugurerà la giornata numero 12 di Serie A rendendo visita all’Udinese.

Una chance, per i rossoblu, di dimostrare ancora una volta la propria maturità e, soprattutto, di poter agganciare, anche solo temporaneamente, il primo posto in campionato.

È un periodo d’oro per Orsolini e compagni, che non perdono da 10 gare ufficiali, con 5 vittorie e 5 pareggi. Il Bologna, inoltre, non subisce goal da 269 minuti: l’ultimo preso è quello di Bernabè nel derby di Parma vinto lo scorso 2 novembre.

Ma le buone notizie, per Italiano, non finiscono qui.


  • FBL-ITA-SERIE A-ROMA-BOLOGNAAFP

    IMMOBILE È TORNATO IN GRUPPO

    Il Bologna, infatti, ha ritrovato in gruppo Ciro Immobile: L’attaccante ex Lazio ha recuperato dall’infortunio muscolare di agosto e ha ricominciato a lavorare con la squadra. Contro l’Udinese la punta di Torre Annunziata potrebbe riassaggiare il campo dopo quasi tre mesi di stop.


    • Pubblicità
  • cambiaghi bolognaGetty Images

    BOLOGNA A CACCIA DEL PRIMO POSTO

    Come detto, in caso di vittoria, il Bologna aggancerebbe la vetta della Serie A, toccando quota 24 come Inter e Roma, impegnate domenica contro Napoli e Milan. Sarebbe, dunque, un primato provvisorio, ma sufficiente a far accendere l’entusiasmo nella città emiliana.


  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Bologna FC 1909 v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    DOVE PUÒ ARRIVARE IL BOLOGNA?

    Al momento, comunque, la squadra è quinta, a quota 21, a -1 da Napoli e Milan e -3 da Inter e Roma. Italiano vuol continuare a sognare, forte di un progetto tecnico con basi solidissime, a caccia di un’altra stagione da incorniciare, dopo la Coppa Italia dello scorso anno e la qualificazione alla Champions del 2023/24. L’accesso all’UCL è il sogno nel cassetto dei rossoblu, ma anche un’altra qualificazione alle coppe europee sarebbe un traguardo di grande valore per il club di Saputo.


  • Riccardo Orsolini Bologna 2025-2026Getty Images

    LA SFIDA DI UDINE

    A Udine, tuttavia, ad attendere il Bologna non sarà una sfida facile. I friulani sono una delle squadre più ostiche del centro classifica e Zaniolo e compagni hanno già dimostrato di saper fermare le big, come dimostrato dalla vittoria di San Siro di inizio stagione. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Cremonese crest
Cremonese
CRE