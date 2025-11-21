Bologna fra rientro di Immobile e sogno a occhi aperti: vittoria e Udine e primato

Al momento, comunque, la squadra è quinta, a quota 21, a -1 da Napoli e Milan e -3 da Inter e Roma. Italiano vuol continuare a sognare, forte di un progetto tecnico con basi solidissime, a caccia di un’altra stagione da incorniciare, dopo la Coppa Italia dello scorso anno e la qualificazione alla Champions del 2023/24. L’accesso all’UCL è il sogno nel cassetto dei rossoblu, ma anche un’altra qualificazione alle coppe europee sarebbe un traguardo di grande valore per il club di Saputo.