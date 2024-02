Bologna-Fiorentina 2-0, cronaca, tabellino e voti: Orsolini e Odgaard decidono lo scontro diretto

Altro successo interno per il Bologna: Orsolini e Odgaard piegano la Fiorentina e regalano tre punti d'oro nella corsa per un posto in Champions.

Il Bologna vince ancora e continua a flirtare con la zona Champions League: nel recupero del 21° turno c'è l'aggancio all'Atalanta (che dovrà recuperare la partita contro l'Inter) a quota 42 punti, cinque in più rispetto ad una Fiorentina che fa registrare un passo falso in uno scontro diretto potenzialmente decisivo per la conquista dell'Europa che conta.

Tre punti meritati per i rossoblù, che ripropongono il solito calcio champagne in grado di strappare applausi ad ogni latitudine e a prescindere dal tifo: decisiva la rete di Orsolini che si conferma in un momento d'oro, a pochi giorni dalla doppietta rifilata al Lecce.

'Orsonaldo' è decisamente 'on fire' e lo dimostra sul finire della prima frazione di gioco: punizione insidiosa da posizione defilata che supera Terracciano, salvato dall'offside di Posch che, oltre ad essere sulla traiettoria del tiro del compagno, sembra addirittura sfiorare il pallone con la testa.

Zirkzee fatica ad accendersi, ma quando ci riesce sono problemi per gli avversari: il tocco sotto scavalca Terracciano ma non Arthur e Kayode, con quest'ultimo che salva sulla linea dopo il precedente tocco del brasiliano.

Italiano passa al 3-4-1-2 con gli inserimenti di Beltran e Nzola: sono proprio i nuovi entrati a confezionare l'azione del possibile pareggio, col colpo di testa dell'ex Spezia a sibilare di poco lontano dalla porta di Ravaglia, in precedenza sollecitato da una punizione di Biraghi.

Prima del triplice fischio c'è spazio per il secondo goal in due partite di Odgaard, da poco entrato in campo: un sigillo utile a consolidare un'imbattibilità interna che dura dal 21 agosto, praticamente una vita fa.