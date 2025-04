Bologna di nuovo in Champions? Fenucci non ha dubbi: "Meglio vincere la Coppa Italia del quarto posto"

Udinese vs Bologna

L'amministratore delegato del Bologna confessa di preferire la Coppa Italia alla conquista del posto in Champions League: "La finale è un sogno".

La stagione del Bologna può concludersi in trionfo con la vittoria della Coppa Italia e la conquista del quarto posto, che varrebbe la qualificazione in Champions League per il secondo anno di fila.

Ma se la società dovesse scegliere tra i due obiettivi quale preferirebbe? A rispondere è l'amministratore delegato Claudio Fenucci a 'Radio Anch'io' Sport'.

Una risposta forse sorprendente con il dirigente del Bologna che confessa di sognare la vittoria della finale di Coppa Italia ancor di più del piazzamento in Champions.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Bologna nella sua storia ha già vinto due volte la Coppa Italia, l'ultima però risale al 1974.