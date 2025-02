Bologna-Cagliari dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Bologna vs Cagliari

Bologna e Cagliari si affrontano al Dall'Ara nel match della 27ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

La sfida tra Bologna e Cagliari, valida per la 27ª giornata di Serie A 2024/25, si disputerà domenica 2 marzo alle ore 15:00 presso lo stadio Dall'Ara di Bologna.

Nel confronto d'andata dello scorso 29 ottobre, la formazione emiliana si era imposta con un netto 2-0 e ora punta a replicare quel successo anche nel match di ritorno. In caso di vittoria, il Bologna potrebbe ottenere il doppio successo stagionale contro il Cagliari per la terza volta nella storia della Serie A, traguardo già raggiunto nelle stagioni 2013/14 e 1965/66.

Il Bologna è reduce dalla vittoria in rimonta per 2-1 contro il Milan nel recupero al Dall’Ara, nello scontro diretto per l’Europa, mentre il Cagliari arriva alla sfida dopo la sconfitta contro la Juventus. Gli uomini di Nicola occupano la quindicesima posizione di classifica con 25 punti, a quattro lunghezze di vantaggio dall’Empoli terzultimo.

La storia recente degli incontri tra emiliani e sardi evidenzia un sostanziale equilibrio, con cinque vittorie per parte e quattro pareggi nelle ultime quattordici sfide in campionato.

Nel computo totale delle sfide tra le due compagini in tutte le competizioni, si contano 77 precedenti con un bilancio molto ravvicinato: 27 successi per il Bologna, 26 per il Cagliari e 24 pareggi.

