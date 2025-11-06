Bologna-Brann, da dove vengono gli ospiti? Città, paese e perché si chiama così

Il Brann è una squadra norvegese. A sei punti in classifica, dunque davanti al Bologna, nonchè alla Roma, ha guadagnato l'accesso all'Europa League dopo il secondo posto nell'ultimo campionato locale vinto dal Bodo/Glimt.

Inizialmente, però, il Brann aveva cominciato il proprio cammino europeo nei preliminari di Champions League, ma causa eliminazione si è confrontato con i turni eliminatori di Europa League, riuscendo ad accedere al girone unico dopo aver superato gli svedesi dell'Hacken e i ciprioti dell'AEK Larnaca.