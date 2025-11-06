Pubblicità
Pubblicità
Brann squadraGetty Images
GOAL

Bologna-Brann, da dove vengono gli ospiti? Città, paese e perché si chiama così

Nel quarto turno di Europa League il Bologna ospita il Brann, squadra che ha fin qui ottenuto due vittorie in tre partite.

Pubblicità

Tra le migliori squadre in Serie A in questi primi due mesi e mezzo di campionato, il Bologna cerca una svolta in Europa League. A quattro punti dopo i primi tre turni, la formazione rossoblù ospita nella serata di giovedì 6 novembre il Brann nel tentativo di scavalcarlo in classifica.

Club che gioca la fase finale del torneo dopo ben quindici anni, ovvero dopo aver vinto il proprio campionato, il Brann ha dimostrato di poter dire la sua in questa edizione dell'Europa League. 

Pronto a confermarsi anche al Dall'Ara, il Brann è un club tutto da scoprire essendo rimasto lontano dal palcoscenico continentale per così tanto tempo.

  • DA QUALE PAESE VIENE IL BRANN?

    Il Brann è una squadra norvegese. A sei punti in classifica, dunque davanti al Bologna, nonchè alla Roma, ha guadagnato l'accesso all'Europa League dopo il secondo posto nell'ultimo campionato locale vinto dal Bodo/Glimt.

    Inizialmente, però, il Brann aveva cominciato il proprio cammino europeo nei preliminari di Champions League, ma causa eliminazione si è confrontato con i turni eliminatori di Europa League, riuscendo ad accedere al girone unico dopo aver superato gli svedesi dell'Hacken e i ciprioti dell'AEK Larnaca.

    • Pubblicità

  • LA CITTÀ DEL BRANN

    Il Brann proviene dalla città norvegese di Bergen, seconda città più popolosa del paese dopo Oslo. 

    Abitata da quasi 300.00 persone, Bergen è uno dei luoghi più famosi della Scandinavia essendo considerata la capitale della Norvegia dei Fiordi.

    Bergen è celeberrima nell'ambito del black metal, sottogenere del metal: la città norvegese è considerata la capitale norvegese del genere in virtù dei tanti gruppi sorti in città dagli anni '90.

    Uno dei soprannomi del Brann è Bergens stolthet, ovvero 'L'orgoglio di Bergen'.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COSA SIGNIFICA BRANN

    Il Brann arriva da Bergen, allora perché non si chiama Bergen?

    Nel 1908 il Brann venne fondato con l'intenzione di crerare un nuovo club di calcio e sci. Fu chiamato Sci-og Fodboldklubben Brann, ovvero, 'Il fuoco del club di sci e calcio'. 

    Brann significa 'fuoco' o 'incendio' un nome scelto per sottolineare la forza del club, riuscito a vincere il campionato norvegese in tre occasioni, di cui l'ultima nel 2007.

Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Europa League
Brann crest
Brann
BRA
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB