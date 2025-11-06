Bologna-Brann, da dove vengono gli ospiti? Città, paese e perché si chiama così

Tra le migliori squadre in Serie A in questi primi due mesi e mezzo di campionato, il Bologna cerca una svolta in Europa League. A quattro punti dopo i primi tre turni, la formazione rossoblù ospita nella serata di giovedì 6 novembre il Brann nel tentativo di scavalcarlo in classifica.
Club che gioca la fase finale del torneo dopo ben quindici anni, ovvero dopo aver vinto il proprio campionato, il Brann ha dimostrato di poter dire la sua in questa edizione dell'Europa League.
Pronto a confermarsi anche al Dall'Ara, il Brann è un club tutto da scoprire essendo rimasto lontano dal palcoscenico continentale per così tanto tempo.