Bolivia-Italia Under 17 dove vederla: Sky, NOW, Rai Sport o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo il successo contro il Qatar nel match d’esordio del Mondiale Under 17, la Nazionale azzurra allenata dal CT Massimiliano Favo scende nuovamente in campo.

Gli Azzurrini affronteranno la Bolivia nella seconda giornata del gruppo A: l’obiettivo è quello di ottenere altri tre punti per provare a ipotecare l’approdo ai quarti di finale della competizione.

L’Italia è prima nel raggruppamento con 3 punti, mentre la Bolivia ha perso nel match d’esordio contro il Sudafrica. Tutte le info su Bolivia-Italia Under 17: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.