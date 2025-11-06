Pubblicità
Nino Caracciolo

Bolivia-Italia Under 17 dove vederla: Sky, NOW, Rai Sport o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Bolivia e Italia si sfidano nella 2 ª giornata del gruppo A del Mondiale Under 17: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Dopo il successo contro il Qatar nel match d’esordio del Mondiale Under 17, la Nazionale azzurra allenata dal CT Massimiliano Favo scende nuovamente in campo.

Gli Azzurrini affronteranno la Bolivia nella seconda giornata del gruppo A: l’obiettivo è quello di ottenere altri tre punti per provare a ipotecare l’approdo ai quarti di finale della competizione.

L’Italia è prima nel raggruppamento con 3 punti, mentre la Bolivia ha perso nel match d’esordio contro il Sudafrica. Tutte le info su Bolivia-Italia Under 17: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.

  • BOLIVIA-ITALIA UNDER 17: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Bolivia-Italia Under 17
    • Data: giovedì 6 novembre 2025
    • Orario: 13:30
    • Canale TV: Rai Sport, FIFA+
    • Streaming: Rai Play, FIFA+
  • FORMAZIONI UFFICIALI BOLIVIA-ITALIA UNDER 17

    BOLIVIA UNDER 17 (4-2-3-1): Govea; Estrada, Mena, Espinoza, Lazarte; Escalante, Rodriguez; Nacif, Saldias, Garcia; Maraude. Ct. Villegas.

    ITALIA UNDER 17 (4-3-1-2): Longoni; Marini, De Paoli, Borasio, Mambuku; Steffanoni, Prisco, Inacio; Lontani; Campaniello, Luongo. Ct. Favo.

  • ORARIO BOLIVIA-ITALIA UNDER 17

    La sfida tra Bolivia e Italia, gara valida per la seconda giornata del Gruppo A del Mondiale Under 17, si disputa giovedì 6 novembre 2025 all’Aspire Zone di Doha, in Qatar. Il fischio d’inizio del match è in programma alle 13:30 (orario italiano).

  • DOVE VEDERE BOLIVIA-ITALIA UNDER 17 IN TV

    La gara del Mondiale Under 17 sarà trasmessa in diretta gratuita su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) e, sempre gratuitamente (basterà registrarsi al servizio), su FIFA+ tramite l'app fruibile su smart tv di ultima generazione

  • BOLIVIA-ITALIA UNDER 17 IN DIRETTA STREAMING

    Sarà possibile seguire la partita tra Bolivia e Italia Under 17 anche in diretta streaming graris: per farlo sarà possibile collegarsi su RaiPlay.it o scaricare l’app; in alternativa basterà scaricare l'app di FIFA+ su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito plus.fifa.com tramite computer o notebook e selezionare la finestra specifica dell’evento.