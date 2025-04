BodøGlimt-Lazio, cosa serve per andare in semifinale? Ecco i risultati per i biancocelesti

Giovedì 17 aprile la Lazio si giocherà all'Olimpico il passaggio del turno contro la squadra norvegese: in palio la semifinale di Europa League.

Primo round decisamente negativo per la Lazio di Baroni, che cade per 2-0 in Norvegia rendendo la conquista della semifinale decisamente più complicata. Tra una settimana i biancocelesti proveranno a ribaltare la sfida all'Olimpico, ma per Dia e compagni non sarà affatto semplice.

Per la Lazio serviranno solamente alcuni risultati per ribaltare la partita dei quarti di Europa League e qualificarsi in semifinale, consapevole che anche un successo con un solo goal di scarto non basterà per raggiungere il turno successivo del torneo 2024/2025.

Dunque in che modo la Lazio può raggiungere la semifinale dell'Europa League giovedì 17 aprile?