Getty Images
Bodo-Juventus, quanti gradi ci sono in Norvegia? Neve e gelo per la Champions
Pubblicità
QUANTI GRADI CI SONO A BODO
Quando la Juventus scenderà in campo a Bodo, città della Norvegia, la temperatura sarà di circa 1 grado.
Quella percepita, però, arriverà fino a -7, decisamente superiore rispetto al -16 che ha accolto la Juventus nella giornata di lunedì al momento dell'arrivo in Norvegia.
L'aeroporto di Bodo, che si trova a 1 km dallo stadio, ha chiuso la sua unica pista d'atterraggio nella serata di martedì, causa impraticabilità.
Per questo motivo i dirigenti della Juventus, Comolli e Chiellini, hanno dovuto raggiungere la città norvegese in auto, partendo dalla Svezia.
IL CLIMA E SPALLETTI
I giocatori della Juventus non sono certo abituati a tali temperature, tra l'altro da sopportare in un prato sintetico, a differenza di un Luciano Spalletti che ha avuto modo di vivere sotto zero per anni.
"Ci ho già vissuto un bel po', in Russia vanno tutti a fare gli allenatori e vengono via dopo tre mesi. Io ci sono stato sei anni e mi ci è nata anche una figlia perché mi piaceva, per cui trovi duro" ha raccontato Spalletti in conferenza, rispondendo alla stampa nordica che scherzava sulle difficoltà per la Juventus.
"Proprio perché su questi campi qui ho avuto la possibilità e il piacere di averci a che fare so che chi è abituato al freddo e a queste temperature effettivamente è avvantaggiato, proprio l'abitudine e respirare quest'aria così fredda, quest'aria tagliata che ti batte negli occhi e a volte a seconda del vento che tira, non si riesce neppure a tenerli aperti" aveva affermato in precedenza Spalletti, a proposito di un Bodo avvantaggiato per le condizioni meteo.
- PubblicitàPubblicità
LA JUVE E LA NEVE
La Juventus non è mai stata fortunata nelle gare giocate all'estero sotto la neve.
Alle prese con le condizioni meteo avverse, la squadra bianconera ha ad esempio subito l'eliminazione contro il Lech Poznan nel 2010 in Europa League e tre anni dopo quella contro il Galatasaray in Champions.
A Bodo la Juventus non rischia certo l'eliminazione dal girone, ma una sconfitta - e non solo un pareggio - potrebbe compromettere ulteriormente l'accesso agli spareggi per accedere agli ottavi di Champions League.
Pubblicità