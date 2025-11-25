Bodo-Juventus, quanti gradi ci sono in Norvegia? Neve e gelo per la Champions

I giocatori della Juventus non sono certo abituati a tali temperature, tra l'altro da sopportare in un prato sintetico, a differenza di un Luciano Spalletti che ha avuto modo di vivere sotto zero per anni.

"Ci ho già vissuto un bel po', in Russia vanno tutti a fare gli allenatori e vengono via dopo tre mesi. Io ci sono stato sei anni e mi ci è nata anche una figlia perché mi piaceva, per cui trovi duro" ha raccontato Spalletti in conferenza, rispondendo alla stampa nordica che scherzava sulle difficoltà per la Juventus.

"Proprio perché su questi campi qui ho avuto la possibilità e il piacere di averci a che fare so che chi è abituato al freddo e a queste temperature effettivamente è avvantaggiato, proprio l'abitudine e respirare quest'aria così fredda, quest'aria tagliata che ti batte negli occhi e a volte a seconda del vento che tira, non si riesce neppure a tenerli aperti" aveva affermato in precedenza Spalletti, a proposito di un Bodo avvantaggiato per le condizioni meteo.