Bodo-Juventus, Chiellini e Comolli bloccati: non possono raggiungere la Norvegia

La Juventus giocherà la fondamentale partita di Bodo, Norvegia, tra freddo pungente e neve che continua a cadere sulla città scandinava. Per ora non ci sono indicazioni sul possibile rinvio della partita, anche considerando come la squadra giovanile abbia giocato contro i pari età nello stesso luogo. Non è detto comunque che la disputa della sfida vada in maniera liscia, visto che nonostate il campo sintetico riscaldato, quella della Juve in Youth League è stata sospesa per circa 20 minuti.

A Bodo continua a nevicare incessantemente, tanto che l'aeroporto locale non permette ai veivoli di atterrare. Con una temperatura percepita che potrebbe arrivare a -10 durante la sfida tra i gialloneri e gli ospiti, la situazione in città non è certo facile per la spedizione bianconera.

Spedizione bianconera non ancora completa, vista l'assenza di Chiellini e Comolli: entrambi, proprio causa neve, sono bloccati e non hanno ancora raggiunto Bodo in vista del match delle ore 21:00.