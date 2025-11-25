Pubblicità
Bodo-Juventus, Chiellini e Comolli bloccati: non possono raggiungere la Norvegia

I due dirigenti della Juventus si trovano in Svezia, visto che non è possibile atterrare all'aeroporto di Bodo per la neve che continua a cadere sulla città.

La Juventus giocherà la fondamentale partita di Bodo, Norvegia, tra freddo pungente e neve che continua a cadere sulla città scandinava. Per ora non ci sono indicazioni sul possibile rinvio della partita, anche considerando come la squadra giovanile abbia giocato contro i pari età nello stesso luogo. Non è detto comunque che la disputa della sfida vada in maniera liscia, visto che nonostate il campo sintetico riscaldato, quella della Juve in Youth League è stata sospesa per circa 20 minuti.

A Bodo continua a nevicare incessantemente, tanto che l'aeroporto locale non permette ai veivoli di atterrare. Con una temperatura percepita che potrebbe arrivare a -10 durante la sfida tra i gialloneri e gli ospiti, la situazione in città non è certo facile per la spedizione bianconera.

Spedizione bianconera non ancora completa, vista l'assenza di Chiellini e Comolli: entrambi, proprio causa neve, sono bloccati e non hanno ancora raggiunto Bodo in vista del match delle ore 21:00.

    Comolli, amministratore delegato della Juventus, e Chiellini, attuale 'Director of Football Strategy' avevano programmato la loro partenza verso Bodo per oggi, ma attualmente sono momentaneamente bloccati in Svezia.

    Non è infatti possibile atterrare a Bodo, il cui aeroporto si trova vicinissimo allo stadio in cui la Juventus scenderà in campo.

    In particolare, infatti, l'impianto Aspmyra è a circa 1 km dallo scalo cittadino.

    Alle 21:00 italiane, quando la Juventus di Spalletti scenderà in teoria, in campo, la temperatura sarà di circa 1 grado, ma quella percepita arriverà fino a -7.

    La temperatura di Bodo è comunque salita rispetto a lunedì, quando la Juventus è arrivata in Norvegia: ieri, infatti, in città si è arrivati a -14 gradi percepiti.

    Bodo si trova a 200 chilometri al di sopra del Circolo Polare Artico, vicino all'estremo nord del paese scandinavo.
