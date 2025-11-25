Bodo/Glimt-Juventus 2-3, pagelle e tabellino: Yildiz accende la fiamma, Cabal rischia di spegnerla, Adzic da incubo

La Juventus trova la vittoria nel grande freddo del Nord, appena oltre il Circolo Polare Artico, ma non senza soffrire: il goal decisivo arriva soltanto al 91’.
Dopo un avvio gelido - forse anche per via delle temperature proibitive della città norvegese - la squadra di Spalletti prende progressivamente in mano il pallino del gioco, iniziando a palleggiare con più sicurezza palla a terra.
I brividi, però, non mancano. A metà del primo tempo Blomberg prova a sorprendere Perin con un mancino ravvicinato in mischia, ma una deviazione provvidenziale salva la Juve, facendo terminare il pallone a lato di pochissimo. Sul corner successivo arriva però ciò che i bianconeri temevano: ancora Blomberg, colpevolmente lasciato solo in area, trova la conclusione che batte Perin per l’1-0.
La Juventus torna a farsi vedere nella metà campo avversaria, ma la conclusione di Conceição dall’interno dell’area viene deviata sul fondo. La squadra continua a soffrire, aggrappandosi alle giocate del numero 7 portoghese, l’unico in grado di creare qualcosa tra le fitte maglie gialle del Bodo/Glimt, ma troppo isolato per incidere davvero e i padroni di casa chiudono il primo tempo meritatamente in vantaggio.
In avvio di ripresa Spalletti corre subito ai ripari inserendo Yildiz al posto di Adzic, e la Juventus cambia immediatamente ritmo. Il turco calcia a botta sicura dal limite dell’area piccola: il tiro viene rimpallato e diventa un assist involontario per Openda, che sul filo del fuorigioco firma l’1-1.
Poco più di cinque minuti dopo, i bianconeri trovano quello che sembra il goal del sorpasso con un’azione da manuale: magia di Yildiz per Miretti, che deve solo appoggiare in porta. Ma il VAR annulla tutto per la posizione irregolare di Openda.
Il 2-1 arriva comunque poco più tardi e questa volta è tutto regolare: ancora Yildiz illumina la scena, trovando Miretti, che a sua volta alza un pallone morbido al centro dell’area per McKennie, freddo nel ribadire in rete.
La partita sembra ormai indirizzata, ma nel finale arriva l’episodio che riapre tutto: Cabal, subentrato a Cambiaso, commette un’ingenuità clamorosa che regala al Bodo/Glimt un calcio di rigore. Sondre Fet è glaciale dal dischetto e realizza centralmente il 2-2.
Tempo quattro minuti e la Juventus torna di nuovo avanti: Yildiz si accende, calcia ancora una volta trovando l’ennesima respinta di Haikin, ma sul pallone vagante si avventa David, che firma il 3-2 definitivo.