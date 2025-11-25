Bodo/Glimt-Juventus 2-3, pagelle e tabellino: Yildiz accende la fiamma, Cabal rischia di spegnerla, Adzic da incubo

Blomberg (voto 7) apre la serata da brivido della Juventus: trova la rete del vantaggio e sfiora il raddoppio nel primo tempo, mandando a lato di pochissimo.

Per Aleesami (voto 5), ex Palermo, è invece una gara da dimenticare: commette diverse ingenuità sia in costruzione sia in marcatura e viene sostituito da Knutsen poco dopo l’ora di gioco.

Il portiere Haikin (voto 7) è la vera ancora di salvezza della sua squadra: tiene tutto in equilibrio con interventi decisivi, ma non può nulla sulle due reti bianconere.

Nel finale entra Hauge (voto 7) e fa tremare la Juventus con dribbling e fiammate che producono diverse occasioni per i suoi. I bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo solo per la condizione non ancora ottimale del norvegese, che a pieno ritmo avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match.

VOTI BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin 7; Sjøvold 6, Bjørtuft 5.5, Aleesami 5 (61' Moe 6), Bjørkan 5.5; Brunstad Fet 6.5, Berg 6.5, Evjen 6 (77' Jorgensen); Maata 6 (61' Auklend 6), Høgh 6.5, Blomberg 7 (77' Hauge 7). All. Knutsen