Bodo Glimt Juventus
Michael Baldoin

Bodo/Glimt-Juventus 2-3, pagelle e tabellino: Yildiz accende la fiamma, Cabal rischia di spegnerla, Adzic da incubo

I bianconeri trovano i tre punti e salgono a sei punti in classifica: decisivo l'ingresso di Yildiz nella ripresa, che cambia l'inerzia del match. Follia di Cabal nel finale, rimediata dal tap-in vincente di David.

La Juventus trova la vittoria nel grande freddo del Nord, appena oltre il Circolo Polare Artico, ma non senza soffrire: il goal decisivo arriva soltanto al 91’.

Dopo un avvio gelido - forse anche per via delle temperature proibitive della città norvegese - la squadra di Spalletti prende progressivamente in mano il pallino del gioco, iniziando a palleggiare con più sicurezza palla a terra.

I brividi, però, non mancano. A metà del primo tempo Blomberg prova a sorprendere Perin con un mancino ravvicinato in mischia, ma una deviazione provvidenziale salva la Juve, facendo terminare il pallone a lato di pochissimo. Sul corner successivo arriva però ciò che i bianconeri temevano: ancora Blomberg, colpevolmente lasciato solo in area, trova la conclusione che batte Perin per l’1-0.

La Juventus torna a farsi vedere nella metà campo avversaria, ma la conclusione di Conceição dall’interno dell’area viene deviata sul fondo. La squadra continua a soffrire, aggrappandosi alle giocate del numero 7 portoghese, l’unico in grado di creare qualcosa tra le fitte maglie gialle del Bodo/Glimt, ma troppo isolato per incidere davvero e i padroni di casa chiudono il primo tempo meritatamente in vantaggio.

In avvio di ripresa Spalletti corre subito ai ripari inserendo Yildiz al posto di Adzic, e la Juventus cambia immediatamente ritmo. Il turco calcia a botta sicura dal limite dell’area piccola: il tiro viene rimpallato e diventa un assist involontario per Openda, che sul filo del fuorigioco firma l’1-1.

Poco più di cinque minuti dopo, i bianconeri trovano quello che sembra il goal del sorpasso con un’azione da manuale: magia di Yildiz per Miretti, che deve solo appoggiare in porta. Ma il VAR annulla tutto per la posizione irregolare di Openda.

Il 2-1 arriva comunque poco più tardi e questa volta è tutto regolare: ancora Yildiz illumina la scena, trovando Miretti, che a sua volta alza un pallone morbido al centro dell’area per McKennie, freddo nel ribadire in rete.

La partita sembra ormai indirizzata, ma nel finale arriva l’episodio che riapre tutto: Cabal, subentrato a Cambiaso, commette un’ingenuità clamorosa che regala al Bodo/Glimt un calcio di rigore. Sondre Fet è glaciale dal dischetto e realizza centralmente il 2-2.

Tempo quattro minuti e la Juventus torna di nuovo avanti: Yildiz si accende, calcia ancora una volta trovando l’ennesima respinta di Haikin, ma sul pallone vagante si avventa David, che firma il 3-2 definitivo.

  • PAGELLE BODO/GLIMT

    Blomberg (voto 7) apre la serata da brivido della Juventus: trova la rete del vantaggio e sfiora il raddoppio nel primo tempo, mandando a lato di pochissimo.

    Per Aleesami (voto 5), ex Palermo, è invece una gara da dimenticare: commette diverse ingenuità sia in costruzione sia in marcatura e viene sostituito da Knutsen poco dopo l’ora di gioco.

    Il portiere Haikin (voto 7) è la vera ancora di salvezza della sua squadra: tiene tutto in equilibrio con interventi decisivi, ma non può nulla sulle due reti bianconere.

    Nel finale entra Hauge (voto 7) e fa tremare la Juventus con dribbling e fiammate che producono diverse occasioni per i suoi. I bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo solo per la condizione non ancora ottimale del norvegese, che a pieno ritmo avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match.

    VOTI BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin 7; Sjøvold 6, Bjørtuft 5.5, Aleesami 5 (61' Moe 6), Bjørkan 5.5; Brunstad Fet 6.5, Berg 6.5, Evjen 6 (77' Jorgensen); Maata 6 (61' Auklend 6), Høgh 6.5, Blomberg 7 (77' Hauge 7). All. Knutsen

  • PAGELLE JUVENTUS

    Serata da incubo per Adzic (voto 4): in fase di possesso perde diversi palloni sanguinosi in mezzo al campo, concede ripartenze continue ai padroni di casa e fa disperare Spalletti, che decide di sostituirlo dopo 45 minuti disastrosi.

    Al suo posto, a inizio ripresa, entra Yildiz (voto 8): il turco dimostra subito che, in questo momento, una Juventus senza di lui semplicemente non può esistere. Il turnover può toccare chiunque, ma non il talento classe 2005. Dopo appena tre minuti arriva al tiro e, complice una deviazione, il pallone diventa un assist involontario per Openda, che firma il pareggio. Poi si inventa un assist per Miretti - annullato dal VAR -, serve il passaggio che porta al 2-1 di McKennie, manda in tilt i difensori tra dribbling e giocate di classe ed è protagonista anche nel 3-2 in pieno recupero. Semplicemente, il top player assoluto di questa squadra.

    Miretti (voto 6) ribalta una pessima prima frazione con una ripresa di grande qualità: aggredisce, pressa, attacca gli spazi, ma viene sostituito al 68’ anche a causa dell’ammonizione.

    Prima gioia in bianconero per Openda (voto 6.5), sempre pronto a farsi vedere con tagli alle spalle della difesa: il goal arriva da una mischia sottoporta, ma premia una partita generosa.

    Nel finale entra Cabal (voto 4.5): commette un’ingenuità che poteva costare caro, ma viene graziato dal 3-2 di David che gli evita responsabilità ben più pesanti.

    VOTI JUVENTUS (3-4-2-1): Perin 6; Kalulu 6, Kelly 6, Koopmeiners 6; Cambiaso 6 (75' Cabal 4), Locatelli 6.5, Adzic 4 (46' Yildiz 8), McKennie 6.5; Conceicao 7 (83' Zhegrova 6.5), Miretti 6 (68' Thuram 6); Openda 6.5 (75' David 6.5). All. Spalletti

  • TABELLINO BODO/GLIMT-JUVENTUS 2-3

    Marcatori: 27' Blomberg, 48' Openda, 59' McKennie, 87' rig. Sondre Fet, 91' David

    BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin 7; Sjøvold 5.5, Bjørtuft 5.5, Aleesami 5 (61' Moe 6), Bjørkan 5.5; Brunstad Fet 6.5, Berg 6.5, Evjen 6 (77' Jorgensen); Maata 6 (61' Auklend 6), Høgh 6.5, Blomberg 7 (77' Hauge 7). All. Knutsen

    JUVENTUS (3-4-2-1): Perin 6; Kalulu 6, Kelly 6, Koopmeiners 6; Cambiaso 6 (75' Cabal 4.5), Locatelli 6.5, Adzic 4 (46' Yildiz 8), McKennie 6.5; Conceicao 7 (83' Zhegrova 6.5), Miretti 6 (68' Thuram 6); Openda 6.5 (75' David 6.5). All. Spalletti

    Arbitro: Makkelie

    Ammoniti: 39' Kelly (J), 50' Miretti (J), 94' McKennie (J)

    Espulsi: -

