Pubblicità
Pubblicità
Aleesami Bodo PalermoGetty Images
Francesco Schirru

Bodo/Glimt-Juventus, Aleesami è da sempre tifoso bianconero: "Ma non domani". Ha giocato a Palermo

Ex giocatore del Palermo, ha affrontato la Juventus ai tempi in maglia rosanero. Ora gioca nel Bodo/Glimt e sfiderà i bianconeri in Champions: "Ho seguito la squadra per molti anni".

Pubblicità

Un decennio fa, nel 2016/2017, Haitam Aleesami affrontava per due volte la sua squadra del cuore, con cui è cresciuto e che non ha mai abbandonato: la Juventus. Ora il difensore norvegese, ospiterà i bianconeri a Bodo, Norvegia. 

Classe 1991, ex Palermo, Aleesami è oggi uno dei principali giocatori del Bodo/Glimt, avversaria della squadra di Spalletti per il quarto turno di Champions League. A dir poco decisivo per Madama.

Alla vigilia della partita contro la Juventus, Aleesami ha parlato in conferenza stampa ricordando il suo amore per i colori bianconeri. Anche se nei prossimi 90 minuti più recupero penserà a se stesso e alla sua squadra, di certo non alla fede per la squadra italiana contro cui ha avuto modo di giocare nella Serie A 16-17 (due sconfitte per il Palermo).

  • COSA HA DETTO ALEESAMI

    "Sono tifoso della Juventus fin da bambino, ma questo non significa che domani mi piacerà" ha detto Aleesami, che ha parlato in italiano di fronte alla stampa proveniente dalla penisola.

    Aleesami sostiene ancora la Juventus, ma non lo farà in Champions League:

    "Ho seguito la squadra per molti anni, ma domani saranno avversari. Sarà divertente. Ho già giocato contro di loro e questo mi dà più energia.

    • Pubblicità

  • PRIMA DELLA JUVE, LA LAZIO

    Bodo/Glimt-Juventus potrebbe essere a rischio in virtù delle forti nevicate previste. Qualora la partita di Champions venga disputata, per i bianconeri sarà comunque durissima giocare in condizioni meteo decisamente avverse:

    "Sarà emozionante vedere se arriveranno ben preparati" ha detto Aleesami, ricordando poi l'ultima squadra italiana arrivata in città. 

    Parliamo della Lazio, eliminata dal Bodo/Glimt in Europa League: "Sono arrivati qui con un tempo del genere e abbiamo fatto una buona prestazione".

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Aleesami Muric Pescara Palermo Serie A

    IL PERIODO ROSANERO

    Acquistato dal Palermo nel 2026, Aleesami firmò con i rosanero un contratto triennale: il suo periodo in Sicilia è stato proprio di tre anni. 

    Difensore centrale ede sterno, è stato titolare in difesa nella sua unica annata in Serie A, così come nelle due stagioni di Serie B. "Bellissima città, ho vissuto divinamente lì" ricorda Aleesami. "Si mangia bene, i tifosi sono caldissimi e allo stadio c’è un’atmosfera magica indipendentemente dalla categoria. Stavo a Mondello, mi sono goduto il mare".

    Le 94 partite da esterno sinistro a Palermo rendono di fatto l'esperienza italiana quella in cui Aleesami ha giocato di più, segnando tra l'altro due goal e fornendo nove assist.

  • ALEESAMI DOPO PALERMO

    Nativo di Oslo, Aleesami (che ha origini marocchine) ha giocato in diversi paesi europei dopo aver lasciato Palermo nel 2019. Scovato in Svezia dai rosanero, il difensore ha poi fatto parte dell'Amiens in Francia, del Rostov in Russia, del Limassol a Cipro.

    Nel 2024 è tornato a Oslo per militare nel KFUM, venendo scelto dal Bodo/Glimt nel 2025. In passato Aleesami, oggi 34enne, ha fatto parte della rappresentativa nordica, con 31 gettoni tra il 2015 e il 2021.

    "Vogliamo scendere in campo e dettare le regole del gioco, mantenendo un ritmo elevato con la palla" ha detto Aleesami alla vigilia di Bodo-Juventus. "A questo livello, a volte veniamo puniti brutalmente, lo abbiamo sperimentato. Ma si tratta di fare dei passi avanti, osare essere noi stessi. Tutto è nuovo per noi, semplicemente una lezione".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CONVINCERE, NON VINCERE

    Intervistato da Tuttosport, Aleesami aveva già evidenziato come il punto principale per il Bodo/Glimt e il movimento norvegese sia giocare bene a calcio, far divertire. Il risultato? Arriva di conseguenza: "Noi siamo ossessionati dalla prestazione" ha affermato Aleesami. "Pensiamo solo al modo di vincere, alla strategia, a migliorare ogni giorno le performance. Voi pensate solo al risultato, non vi schiodate da questo". 

    "Qui ci si allena con un’intensità diversa: si lavora meno, ma meglio sul piano fisico. E dopo pranzo abbiamo la giornata libera".

  • ALEESAMI E GLI ALTRI: IL PROBABILE 11 DEL BODO

    BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Aleesami, Bjørtuft, Bjørkan; Blomberg, Berg, Fet; Auklend, Høgh, Hauge. All. Knutsen.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Eliteserien
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
Fredrikstad crest
Fredrikstad
FRE