Bodo/Glimt-Juventus, Aleesami è da sempre tifoso bianconero: "Ma non domani". Ha giocato a Palermo

Un decennio fa, nel 2016/2017, Haitam Aleesami affrontava per due volte la sua squadra del cuore, con cui è cresciuto e che non ha mai abbandonato: la Juventus. Ora il difensore norvegese, ospiterà i bianconeri a Bodo, Norvegia.
Classe 1991, ex Palermo, Aleesami è oggi uno dei principali giocatori del Bodo/Glimt, avversaria della squadra di Spalletti per il quarto turno di Champions League. A dir poco decisivo per Madama.
Alla vigilia della partita contro la Juventus, Aleesami ha parlato in conferenza stampa ricordando il suo amore per i colori bianconeri. Anche se nei prossimi 90 minuti più recupero penserà a se stesso e alla sua squadra, di certo non alla fede per la squadra italiana contro cui ha avuto modo di giocare nella Serie A 16-17 (due sconfitte per il Palermo).