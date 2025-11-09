Boca Juniors-River Plate 2-0, Zeballos sfonda il Superclasico: goal e assist, rimarrà nella storia

Zeballos è uno dei giocatori più talentuosi del Boca Juniors, spesso però frenato da prestazioni altalenanti e alcuni importanti problemi fisici.

Non è mai entrato nel giro della rappresentativa argentina vista l'enorme concorrenza, ma ha sempre fatto del suo meglio per il suo amato Boca Juniors, unico club con cui abbia mai giocato.

Principalmente ala destra, ma giocatore duttile che sa muoversi a suo agio in ogni posizione dell'attacco e del centrocampo, Zeballos non aveva mai avuto grande fortuna nelle partite contro il River Plate, perse, passate in panchina o ai box.

Alla fine, però, ha avuto il suo match di gloria, essendo al posto giusto in occasione del vantaggio (in maniera testarda e tenace). Dopo l'1-0 si è convinto di poter fare ancora meglio, come accaduto in occasione del 2-0.

Nel 2015, quando aveva 13 anni, veniva considerato il futuro del Boca, la stellina del futuro. Dieci anni più tardi, Zeballos mostra le sue qualità spesso e volentieri, ma oggettivamente meno rispetto alle previsioni di grandi come Riquelme.