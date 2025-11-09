Pubblicità
Zeballos Boca Juniors River PlateGetty Images
Francesco Schirru

Boca Juniors-River Plate 2-0, Zeballos sfonda il Superclasico: goal e assist, rimarrà nella storia

La prestazione di Zeballos è già una delle migliori degli ultimi Superclasico: il ragazzo cresciuto nel Boca aspettava da anni questo momento. Considerato in passato tra i migliori prospetti del club, ora può finalmente finire sotto i riflettori.

Al pari della sua prestazione monstre, c'è qualcos altro legato a Exequiel Zeballos che rimarrà a lungo nella mente dei tifosi del Boca Juniors. E probabilmente anche in quella dei fans River, desiderosi però di allontanare il ricordo del 9 novembre il prima possibile.

Figlio del Boca, club con il quale è cresciuto e con cui gioca tra i professionisti sin dal 2020, Zeballos aspettava da tempo di segnare un goal contro il River. Dopo aver sbloccato il Superclasico nel primo tempo si è lanciato tra i suoi tifosi, venendo immortalato da una fotografia già divenuta cult. 

Probabilmente Zeballos ha sempre pensato di esultare in questo modo. O forse no, ma rimane il fatto che dopo aver battuto Armani si è arrampicato per festeggiare tra i suoi tifosi, padroni di casa per il Superclasico del River Plate. 

Tifosi che hanno dovuto rimanere buoni dopo il 2-0, nonostante la voglia di andare ad abbracciare Zeballos a seguito del raddoppio fosse sicuramente fortissima. Del resto anche il goal che ha chiuso la gara contro il River Plate è arrivato sì da parte di Merentiel, ma largamente per merito del compagno di squadra numero 7.

  • GOAL E ASSIST

    Detto del goal del vantaggio, che Zeballos ha avuto modo di segnare dopo una prima respinta, il classe 2002 si è superato in occasione del 2-0.

    Dopo essere partito dalla propria metà campo e in particolare dalla fascia sinistra, Zeballos ha bruciato in velocità i difensori del River Plate, mettendo in area un pallone che Merentiel ha solamente dovuto spingere in rete.

    Inutile dire chi sia stato il migliore in campo di Boca Juniors-River Plate, Superclasico nelle mani dei Xeneizes dopo tre successi di fila da parte di rivali cittadini.

  • DECISIVO DOPO UNA LUNGA ATTESA

    Zeballos è uno dei giocatori più talentuosi del Boca Juniors, spesso però frenato da prestazioni altalenanti e alcuni importanti problemi fisici. 

    Non è mai entrato nel giro della rappresentativa argentina vista l'enorme concorrenza, ma ha sempre fatto del suo meglio per il suo amato Boca Juniors, unico club con cui abbia mai giocato. 

    Principalmente ala destra, ma giocatore duttile che sa muoversi a suo agio in ogni posizione dell'attacco e del centrocampo, Zeballos non aveva mai avuto grande fortuna nelle partite contro il River Plate, perse, passate in panchina o ai box.

    Alla fine, però, ha avuto il suo match di gloria, essendo al posto giusto in occasione del vantaggio (in maniera testarda e tenace). Dopo l'1-0 si è convinto di poter fare ancora meglio, come accaduto in occasione del 2-0.

    Nel 2015, quando aveva 13 anni, veniva considerato il futuro del Boca, la stellina del futuro. Dieci anni più tardi, Zeballos mostra le sue qualità spesso e volentieri, ma oggettivamente meno rispetto alle previsioni di grandi come Riquelme.

  • EL CHANGUITO

    Zeballos è soprannominato El Changuito. Un soprannome con cui è stato chiamato sin dall'arrivo in prima squadra per un particolare motivo: da dove arriva, Santiago del Estero, i giovani vengono spesso chiamati in questo modo.

    Dopo aver giocato con le giovanili dell'Argentina, Under 16 e Under 17, Zeballos aspetta da anni di essere considerato dalla rappresentativa maggiore, cosa che potrebbe avvenire nelle prossime uscite pre-Mondiale o al massimo, qualora dovesse migliorare in termini di costanza, dopo la stessa Coppa del Mondo in cui l'Albiceleste sarà favorita per confermarsi sul tetto del globo dopo il successo in Qatar tre anni fa.

  • IL FUTURO

    Zeballos ha un contratto con il Boca Juniors che terminerà a fine 2026. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile addio da svincolato, ma la gara contro il River Plate potrebbe rapidamente riaprire il discorso relativo al rinnovo.

    Innamorato del suo club, Zeballos ha come principale obiettivo proseguire con il Boca, nonostante il desiderio di giocare in Europa sia sempre insito nei giocatori di maggiori qualità presenti in Sudamerica.

    Nelle prossime settimane, visto il Superclasico dominato, si parlerù a lungo di Zeballos. Finirà come mai prima d'ora sotto i riflettori, dovendo alla fine scegliere tra l'amore per il Boca e il desiderio di confrontarsi con i più grandi connazionali presenti nell'altro emisfero.

