Boca Juniors-River Plate 2-0, Zeballos sfonda il Superclasico: goal e assist, rimarrà nella storia

Al pari della sua prestazione monstre, c'è qualcos altro legato a Exequiel Zeballos che rimarrà a lungo nella mente dei tifosi del Boca Juniors. E probabilmente anche in quella dei fans River, desiderosi però di allontanare il ricordo del 9 novembre il prima possibile.
Figlio del Boca, club con il quale è cresciuto e con cui gioca tra i professionisti sin dal 2020, Zeballos aspettava da tempo di segnare un goal contro il River. Dopo aver sbloccato il Superclasico nel primo tempo si è lanciato tra i suoi tifosi, venendo immortalato da una fotografia già divenuta cult.
Probabilmente Zeballos ha sempre pensato di esultare in questo modo. O forse no, ma rimane il fatto che dopo aver battuto Armani si è arrampicato per festeggiare tra i suoi tifosi, padroni di casa per il Superclasico del River Plate.
Tifosi che hanno dovuto rimanere buoni dopo il 2-0, nonostante la voglia di andare ad abbracciare Zeballos a seguito del raddoppio fosse sicuramente fortissima. Del resto anche il goal che ha chiuso la gara contro il River Plate è arrivato sì da parte di Merentiel, ma largamente per merito del compagno di squadra numero 7.