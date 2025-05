I retroscena di Boban sul mercato del Milan: "Avevo preso Dani Olmo e Szoboszlai, Tonali non doveva andare via"

Doppio aneddoto di Boban: "Per Olmo era fatta ma non fui più risposto, Szoboszlai non potevamo prenderlo subito". E su Tonali: "Lasciarlo così...".

Zvonimir Boban dispensa aneddoti di mercato. Ruota tutto attorno alla parentesi che lo vide indossare i panni di Chief Football Officer del Milan, ruolo ricoperto per appena 9 mesi tra giugno 2019 e marzo 2020 prima del contenzioso che sancì l'addio tra le parti. 'Zorro', intervenuto sul canale Youtube 'Milan Hello', ha raccontato come il Diavolo fu praticamente certo di aver messo le mani su due dei talenti maggiormente in voga del panorama europeo: Dani Olmo, protagonista al Barcellona, e Dominik Szoboszlai, fresco vincitore della Premier League col nuovo Liverpool di Arne Slot. L'articolo prosegue qui sotto I retroscena di Boban però non si limitano allo spagnolo e al centrocampista ungherese, perché l'ex fantasista e dirigente rossonero ha detto la sua anche sulla cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Da correlare, a sua detta, anche al divorzio tra il Milan e Paolo Maldini.