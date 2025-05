Boban a tutto tondo sul Milan: “A Maldini non dispiacerebbe tornare, Conte non so quanto durerebbe”

L'ex rossonero si racconta in una lunga intervista: "Amerò sempre il club, ma non torno più. Bennacer sottovalutato. Milan, compra Osimhen".

Zvonimir Boban a tutto tondo, tra presente, passato e futuro del Milan. L’ex calciatore e Chief Football Officer del Milan dal giugno 2019 al marzo 2020, è intervenuto sul canale Youtube 'Milan Hello' del giornalista Andrea Longoni.

Un’intervista in cui ha trattato vari argomenti, dal periodo in cui ha ricoperto il ruolo di dirigente del Diavolo fino alle possibili mosse future, passando per Paolo Maldini e un possibile ritorno in società.

‘Zorro’ ha rivelato il suo preferito per il ruolo di allenatore del Milan della prossima stagione, Antonio Conte, sottolineando però quella che potrebbe essere una difficile convivenza con l’attuale dirigenza e proprietà rossonera.