Boateng lascia la Salernitana e l'Italia: giocherà nel LASK Linz, c'è l'annuncio ufficiale

Conclusa l'avventura in Serie A, il difensore tedesco ex Bayern Monaco riparte dall'Austria: "Avevo numerose offerte, ma ho scelto per il progetto".

Jerome Boateng riparte dall’Austra e dal LASK Linz. Dopo la fine dell’avventura alla Salernitana, terminata dopo solo sei mesi e la retrocessione in Serie B, il difensore tedesco ex Bayern Monaco ha scelto il club austriaco come nuova tappa della sua carriera. Boateng saluta la Serie A e l’Italia e si trasferisce nel LASK Linz, che ha annunciato l’arrivo del difensore classe 1988. “Ho avuto numerose offerte, ma ho scelto consapevolmente il LASK perché ero completamente convinto dell'approccio, dell'idea e della visione sportiva del club”. Jerome Boateng ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club. Il LASK Linz, terza forza del campionato austriaco che si è appena concluso alle spalle di Sturm Graz e RB Salisburgo, piazza un colpo d’esperienza in difesa in vista della prossima stagione, che vedrà il club austriaco impegnato in Europa League. L'articolo prosegue qui sotto