Il difensore dell'Inter svela: "C'era già molto interesse lo scorso inverno", ma preferirebbe rimanere in Italia.

Per Yann Bisseck è stato un anno molto positivo: alla prima stagione in Italia ha vinto il campionato con l'Inter, dimostrando le sue qualità nelle rotazioni di Simone Inzaghi.

E non era semplice, bisogna ammetterlo, arrivare così giovane in una squadra già formata: eppure, il difensore tedesco ci è riuscito.

Con uno sguardo al futuro, però: perché le richieste non mancano, anche per un suo ritorno in Germania.