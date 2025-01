Bisseck recuperato, Acerbi e Calhanoglu ancora out: le ultime sugli infortunati in vista di Lecce-Inter Serie A Inter Lecce vs Inter Fantacalcio

Bisseck in gruppo e convocabile per Lecce-Inter, match che invece non giocheranno Acerbi, Calhanoglu e Correa: il turco tornerà con Monaco o Milan.