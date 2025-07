Biglietti Roma-Cannes del 31 luglio: prezzi e dove acquistarli per la partita allo Stadio Tre Fontane

Annunciata una nuova amichevole per la Roma di Gasperini, che nell'ultimo mese di luglio affronta nella Capitale i francesi del Cannes.

La Roma giocherà un'altra amichevole estiva a luglio. Alle 18:00 di giovedì 31 luglio, infatti, la squadra di Gasperini scenderà in campo contro i francesi del Cannes, club attualmente nella quarta serie transalpina.

Prevista nell'impianto, da 4.000 posti, Stadio Tre Fontane sito all'EUR, Roma-Cannes vedrà all'opera i nuovi acquisti giallorossi arrivati nelle ultime settimane di luglio, da El Aynaoui a Ferguson.

Dopo la campagna abbonamenti record, i tifosi del team di Gasperini non vedono l'ora di vedere dal vivo la squadra che prenderà parte alla nuova annata ufficiale e per questo la richiesta di biglietti per il match amichevole che chiude luglio è risultata altissima sin dall'annuncio.