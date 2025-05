Biglietti Pescara-Ternana: quando escono, costo ed dove comprarli per la doppia finale playoff

Ternana vs LR Vicenza

Dopo i lunghissimi playoff cominciati settimane fa, è tempo della finalissima che determinerà l'ultima squadra promossa in Serie B.

Una tra Pescara e Ternana giocherà la Serie B 2025/2026. I playoff di Serie C stanno per finire: le due rimaste giocheranno lunedì 2 e sabato 7 giugno la doppia finale che determinerà quale squadra si unirà alle già promosse Avellino, Virtus Entella e Padova.

Eliminate in semifinale Audace Cerignola e Vicenza, Pescara e Ternana giocheranno lunedì 2 in Umbria e dunque il sabato successivo in Abruzzo.

Il momento è giunto, la richiesta di biglietti per la doppia finale é altissima: vediamo in che modo sarà possibile vedere le due partite dal vivo, direttamente allo stadio.