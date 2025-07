Biglietti Palermo-Manchester City: quando escono, prezzi e come acquistarli per la partita di agosto

Amichevole di lusso per il Palermo, che il 9 agosto ospita il Manchester City: in questa pagina tutti gli aggiornamenti sui biglietti della gara.

L'arrivo di Pippo Inzaghi, il mercato, il clima generale attorno alla squadra. C'è grande entusiasmo per il Palermo, che nel 2025/2026 punterà con forza al ritorno in Serie A dopo i playoff della scorsa annata. Il nuovo annuncio regala ulteriore soddisfazione ai tifosi rosanero in vista della nuova annata, visto l'annuncio ufficiale della partita contro il Manchester City.

Nell'aria da diverso tempo, il match contro il City di Guardiola, uno dei club più importanti del pianeta, è stato confermato dalla società rosanero per sabato 9 agosto, come amichevole di punta dopo le varie disputate a luglio nel ritiro di Chatillon (Annecy e Bra tra le altre).

Dal 7 luglio è così partita la caccia al biglietto per Palermo-Manchester City che assegnerà l’Anglo-Palermitan Trophy. Una gara che di fatto omaggia la fondazione del club siciliano, fortemente legato alle sue origini inglesi, e che rappresenta una parte fondamentale del cammino verso la festa per i 125 anni del club prevista il prossimo 1 novembre.