Biglietti Palermo-Manchester City a ruba, in quali settori sono ancora disponibili? Tifosi all'assalto

Nessuno vuole mancare all'appuntamento dell'estate, quando il Palermo ospiterà al Barbera il Manchester City: numeri record durante la vendita libera.

Al Barbera di Palermo arrivano Haaland, Foden, Dias e tutti i campioni del Manchester City. Il 9 agosto, nell'ambito del cammino verso la festa dei 125 anni della società rosanero, andrà in scena l'Anglo-Palermitan Trophy tra i rosanero di Pippo Inzaghi e il team britannico guidato da Pep Guardiola.

Biglietti a ruba per Palermo-Manchester City, con la vendita libera cominciata il 18 luglio dopo la prelazione per gli abbonati al campionato di Serie B: nelle prime due ore sono stati acquistai oltre 20.000 biglietti, che vanno a sommarsi a quelli già confermati dai tifosi più fedeli che hanno già sottoscritto l'abbonamento per la nuova annata 2025/2026.

I posti per Palermo-Manchester City sono comunque ancora disponibili, anche se sempre meno in vista della partita che tutti i tifosi della città isolana aspettano da settimane.