Quanto costerebbe vedere l'Italia al Mondiale? Contro il Canada biglietti fino ai 2.000 euro

Per l'Italia di Gattuso il Mondiale 2026 è tutto un grande se, ma, forse. Dopo il sorteggio di dicembre, infatti, la Nazionale azzurra è a conoscenza del girone e delle squadre che affronterebbe in caso di qualificazione alla fase finale del prossimo anno.

Qualora l'Italia superi la semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord e dunque la finalissima contro una tra Galles e Bosnia, allora Retegui e compagni verrebbero inseriti nel girone B con i padroni di casa del Canada, il Qatar e la Svizzera.

In mezzo ai dubbi, i tifosi scelti dal sorteggio FIFA, hanno cominciato ad acquistare i biglietti per l'eventuale partecipazione al Mondiale. Visti i playoff previsti a marzo, i fans non hanno certo la possibilità di aspettare l'esito degli stessi: devono comprare i tagliandi ora, con il rischio che l'Italia non si qualifichi al torneo del 2026. Un rischio che vale centinaia e migliaia di euro.