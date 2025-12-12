Pubblicità
Francesco Schirru

Quanto costerebbe vedere l'Italia al Mondiale? Contro il Canada biglietti fino ai 2.000 euro

I prezzi dinamici stanno portando migliaia di tifosi a protestare sui social: i fans dell'Italia possono acquistare i biglietti senza sapere se la Nazionale ci sarà, con costi a partire dai 150 euro.

Per l'Italia di Gattuso il Mondiale 2026 è tutto un grande se, ma, forse. Dopo il sorteggio di dicembre, infatti, la Nazionale azzurra è a conoscenza del girone e delle squadre che affronterebbe in caso di qualificazione alla fase finale del prossimo anno.

Qualora l'Italia superi la semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord e dunque la finalissima contro una tra Galles e Bosnia, allora Retegui e compagni verrebbero inseriti nel girone B con i padroni di casa del Canada, il Qatar e la Svizzera.

In mezzo ai dubbi, i tifosi scelti dal sorteggio FIFA, hanno cominciato ad acquistare i biglietti per l'eventuale partecipazione al Mondiale. Visti i playoff previsti a marzo, i fans non hanno certo la possibilità di aspettare l'esito degli stessi: devono comprare i tagliandi ora, con il rischio che l'Italia non si qualifichi al torneo del 2026. Un rischio che vale centinaia e migliaia di euro.

  • TIFOSI FURIOSI PER I COSTI

    Associazioni di tifosi e fans 'slegati' da tutto il mondo sono sul piede di guerra per la decisione della FIFA di proporre prezzi dinamici, ovvero dei costi che salgono in base alla domanda. 

    Inoltre i tanto sbandierati prezzi popolari sono stati proposti in numeri esigui, tanto che rispetto alla promessa di 17 e 50 euro minimi per una partita del Mondiale, per assistere alle gare dei gironi bisognerà spenderne almeno 150.

    A dicembre è iniziata una nuova fase di vendita con prezzi fissi fino a metà gennaio, ma i costi proposti risultano essere decisamente lontani dalla disponibilità di milioni di persone, non solo negli States.

  • CANADA-ITALIA, QUANTO COSTA IL BIGLIETTO DEL MONDIALE

    Essendo la partita inaugurale del Canada, la partita contro la squadra vincitrice del playoff A europeo, è tra le più costose dell'intera fase a gironi, superata solo da quelle di Messico e Stati Uniti.

    Per acquistare un biglietto e assistere all'eventuale Canada-Italia, i sorteggiati devono sborsare dagli 800 a quasi 2.000 dollari (prezzo intermedio di 1.300).

    Solamente le prime partite di USA e Messico, rispettivamente contro Paraguay e Sudafrica, hanno un prezzo superiore tra quelle della fase a gironi (fino a 2.500 euro).

  • SVIZZERA-ITALIA, QUANTO COSTA IL BIGLIETTO DEL MONDIALE

    A pochi giorni da Canada-Italia/Bosnia/Irlanda del Nord/Galles, toccherà alla Svizzera affrontare la squadra vincitrice del playoff A.

    In questo caso il prezzo per il biglietto è decisamente inferiore, ma di certo non adatto a tutte le tasche: a seconda del posto scelto, sempre dopo aver vinto il sorteggio dei tagliandi, i fans dell'Italia potrebbero acquistare un posto a partire dai 150 euro, fino a un massimo di 340 e 426.

    Questi son i costi base per diversi biglietti della fase a gironi, con numeri inferiori solamente per alcune gare vendute a 120 (ad esempio Curaçao-Costa d'Avorio).

  • ITALIA-QATAR, QUANTO COSTA IL BIGLIETTO DEL MONDIALE

    Qualora l'Italia si qualifichi al Mondiale, allora il team di Gattuso affronterà il Qatar nell'ultimo match del girone previsto il 24 giugno 2026.

    Anche in questo caso i tifosi dell'Italia che intendono andare al Mondiale e puntare sulla qualificazione acquistando i biglietti prima dei playoff, dovranno investire 150, 340 o 426 euro per la sfida contro il team asiatico.

    Il costo dei biglietti è fisso fino al prossimo 13 gennaio, ma in seguito i prezzi dinamici potrebbero salire ulteriormente in vista dei playoff o dopo la disputa degli stessi.

  • I COSTI NEI TURNI SUCCESSIVI

    Per le fasi successive del torneo, i costi dei biglietti sono ovviamente ancor più alti: nei 16esimi si va da un minimo di 200 a 700, mentre in semifinale i tagliandi costano anche 3.000 euro.

    La finale di New York sarà un evento solamente per ricchi, considerando che attualmente i costi per assistervi vanno da 4.000 a 8.500 euro.

    Costi, tra l'altro, che aumenteranno ulteriormente da metà gennaio in poi in virtù dei costi variabili adottati dalla FIFA.

0