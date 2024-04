Biglietti Marsiglia-Atalanta 2 maggio: quando escono, prezzi, settore ospiti e disponibilità su Vivaticket

Atalanta impegnata sul campo del Marsiglia nell'andata delle semifinali di Europa League: tutte le info sui biglietti e la loro disponibilità.

Dopo essersi sbarazzata del Liverpool ai quarti, l'Atalanta è pronta a fare ulteriormente la storia con la semifinale di Europa League che la vedrà opposta al Marsiglia.

Match d'andata in trasferta giovedì 2 maggio per la 'Dea', impegnata al 'Gewiss Stadium' nel ritorno in programma una settimana esatta più tardi.

Di seguito tutte le info su come acquistare i biglietti per il settore ospiti del primo atto della semifinale di Europa League con protagonista l'Atalanta.