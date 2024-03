Biglietti Liverpool-Atalanta 11 aprile: quando escono, prezzi, settore ospiti e disponibilità su Vivaticket

Atalanta di scena ad 'Anfield' contro il Liverpool nell'andata dei quarti di Europa League: tutte le info sui biglietti e la loro disponibilità.

Dopo aver avuto la meglio sullo Sporting Lisbona agli ottavi, l'Atalanta sogna l'accesso tra le migliori quattro squadre dell'Europa League 2023/24: per far sì che tutto ciò diventi realtà, gli orobici dovranno eliminare il temibile Liverpool.

I 'Reds' di Klopp sono una delle formazioni favorite per la vittoria finale del trofeo: non esattamente un sorteggio tenero per la 'Dea', che avrebbe sicuramente potuto pescare un'avversaria più abbordabile rispetto a Salah e compagni.

Primo atto dei quarti in programma ad 'Anfield' alle ore 21 di giovedì 11 aprile: di seguito tutte le info su quando e come acquistare i biglietti di Liverpool-Atalanta.