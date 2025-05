Biglietti Linkin Park Italia, quanto costano e dove comprarli per le date del 2025 e del 2026

Dopo la finale di Champions, in cui sono stati protagonisti a pochi minuti da PSG-Inter, i Linkin Park suoneranno a Milano e Firenze.

Una nuova cantante, Emily Armstrong, diversi anni dopo la triste scomparsa di Chester Bennington. Un nuovo album studio, un nuovo tour che tocca anche l'Italia. Dopo essersi mostrati nuovamente al mondo con il preshow della finale di Champions League, i Linkin Park sono pronti ad emozionare vecchi e nuovi fans con due date nella Penisola, di cui una nel 2025 e una nel 2026.

Si comincia il prossimo 24 giugno, quando i Linkin Park saranno gli headliner degli I-Days in quel di Milano, per un evento che vedrà come spalla anche Spiritbox, Jimmy Eat World e JpegMafia.

Nell'estate 2026, invece, ci sarà l'unica data italiana a Firenze, annunciata proprio negli ultimi di maggio e già nel mirino di migliaia di fans, che anche senza Chester Bennington non rinunceranno a sentire dal vivo nuovi pezzi e grandi classici dell aband nu-metal statunitense.