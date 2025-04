Biglietti Inter-Roma del 27 aprile: quando escono, prezzi, fasi di vendita, dove e come acquistarli

Inter e Roma si sfideranno a San Siro nella trentaquattresima giornata di Serie A: le informazioni sui biglietti per assistere alla partita.

In pienissima corsa in campionato, in Champions League e in Coppa Italia, l'Inter avrà di fronte a sé un mese di aprile zeppo di impegni importantissimi: tra questi, quello contro la Roma dell'ex Claudio Ranieri.

La gara tra la formazione nerazzurra e quella capitolina, valida per la trentaquattresima e quintultima giornata di Serie A, si giocherà a San Siro nel weekend di sabato 26 e domenica 27 aprile: l'orario del calcio d'inizio non è ancora stato confermato.

A poco meno di un mese dalla sfida che per l'Inter potrebbe anche valere un pezzo di Scudetto, e per la Roma un pezzo d'Europa, il club nerazzurro ha divulgato i dettagli dei biglietti, con tutte le informazioni utili del caso.

Ecco dunque quanto costano i tagliandi per Inter-Roma, dove e come acquistarli.