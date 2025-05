Biglietti Inter-PSG ora in vendita con i 'codici': tensione massima per i tifosi, come funziona per la finale

Comincia la vendita dei biglietti per la finale di Champions tra Inter e PSG: solo i più fedeli, però, potranno acquistare i tagliandi per la partita.

A due settimane dalla finalissima tra Inter e PSG, la società nerazzurra ha avviato la vendita dei tagliandi per i sostenitori. Dopo i biglietti per i fans neutrali disponibili da aprile, a pochi giorni dal 16 maggio sono stati rilasciati i codici per provare ad acquistare i preziosissimi tickets in vista di Monaco di Baviera, teatro della partita che assegnerà la Champions League 2024/2025.

I biglietti di PSG-Inter sono ora in vendita, ma in che modo è possibili acquistarli?

18.000 in totale, sono di fatto a disposizione per chi ha un abbonamento a San Siro da più tempo: nonostante decine di migliaia di fans vogliano volare a Monaco per far parte della storia, una parte minima potrà effetivamente esserci.